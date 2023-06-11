Харків’янка за 13,5 тисяч доларів оформлювала довідки про непридатність до служби: правоохоронці перевіряють «клієнтів» затриманої

Харків’янка налагодила прибутковий «бізнес» – у змові з військкомом одного з районного центру комплектування міста Харків шукала чоловіків, які б хотіли втекти з України за гроші або ж просто ухилитися від служби.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Жінка оформлювала та видавала документи без медкомісії. За свої послуги брала оплату в іноземній валюті.

За 13,5 тисяч доларів США вона передавала підроблену довідку про непридатність до служби, чим сприяла перетину кордону.

Затримати «бізнеследі» вдалося під час передачі другого траншу грошей одним із її клієнтів. Щоби знайти решту учасників її злочинної групи, слідчі з оперативниками вже провели 19 обшуків. В тому числі в центрі комплектування – там один з фігурантів спробував сховатися в підвалі, але його вчасно помітили.

Під час обшуків поліцейські, працівники СБУ та прокурори вилучили понад 46 тисяч доларів США, 3 тисячі євро, а також польські злоті та гривні. Вдома та на робочих місцях учасників схеми знайшли бланки довідок військово-лікарської комісії, дублікати гербових печаток та особові справи призовників.

Справу розслідують детективи слідчого управління за оперативним супроводом УСБУ та під процесуальним керівництвом Харківської спеціалізованої прокуратури східного регіону.

Затриманій жінці вже оголосили про підозру за статтями «Зловживання впливом» та «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Слідчий суддя вже обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою із заставою в 402 000 гривень.

Організаторці цієї схеми загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Правоохоронці продовжують перевірку всіх її «клієнтів», які змогли виїхати або ухилися від призову за гроші.

Агентство Телевидения Новости