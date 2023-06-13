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У Київському районі Харкова зафіксовані влучання іранських дронів

У Київському районі Харкова зафіксовані влучання іранських дронів

Минулої ночі ворог завдав удару по Харкову дронами Shahed. Пошкоджено фасад будівлі у Київському районі. Внаслідок влучання у склад в Салтівському районі сталася пожежа.

Також зафіксовано влучання БПЛА в автомобіль. Попередньо, без постраждалих, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів з використанням авіації обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

Внаслідок удару по смт Шевченкове Куп’янського району з РСЗВ «Торнадо» пошкоджено щонайменше 9 житлових будинків, газопровід та будівлю магазину. З пораненнями госпіталізовані 33-річний чоловік та жінка 44 років.

У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено будівлю елеватора.

Агентство Телевидения Новости

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