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82 рятувальники ліквідовували пожежу на Салтівці після удару дрона-камікадзе

82 рятувальники ліквідовували пожежу на Салтівці після удару дрона-камікадзе

13 червня о 03:16 до рятувальників надійшла інформація про влучання ворожого ударного безпілотника у складську будівлю у Салтівському районі Харкова.

Сталась масштабна пожежа, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

На час прибуття перших пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС площа пожежі близько 1000 кв. метрів. Горіли дах і конструктивні елементи будівлі, а також майно, яке в ній зберігалось. На місці події працювали 18 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та 82 чоловіки особового складу ДСНС.

Завдяки оперативній і злагодженій роботі вогнеборців вже о 05:00 вогонь вдалось взяти під контроль. О 08:00 відбулась остаточна його ліквідація.

За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости

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