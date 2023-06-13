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Внаслідок обстрілів на Харківщині двоє людей отримали поранення

Внаслідок обстрілів на Харківщині двоє людей отримали поранення

Вночі росіяни атакували місто Харків дронами Shahed. В Київському районі пошкоджено фасад будівлі.

В Салтівському районі зафіксовано влучання у складські приміщення, повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Куп’янський район окупанти обстрілювали з РСЗВ «Торнадо». Пошкоджені житлові будинки, об’єкти інфраструктури та будівля магазину. Поранення отримали 33-річний чоловік та 44-річна жінка. Їх доставили до лікарні. На село Новоосинове окупанти скинули авіабомбу. Зруйновані приватні будинки.

У селі Івашки Богодухівського району в результаті мінометного обстрілу пошкоджена будівля елеватора.

На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчими відкриті кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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