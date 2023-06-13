У Харкові у водія іномарки знайшли патрони, у трьох чоловіків вилучили наркотики

Минулої доби працівники поліції отримали 1031 повідомлення про правопорушення та події на Харківщині.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 4 осіб.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 2311 транспортних засобів.

Під час патрулювання Харкова працівники полку поліції особливого призначення біля лісосмуги виявили транспортний засіб Volkswagen Passat під керуванням чоловіка 1997 року народження. В ході огляду автомобіля правоохоронці виявили понад 30 набоїв калібру 5,45 мм. Проводиться перевірка.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 3 чоловіків у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв, які керували автомобілем у стані сп’яніння.

Про будь-які інші злочини або події на звільнених територіях ви можете цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости