«Дільничному інспектору» окупаційної поліції на Харківщині повідомлено про підозру

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився 34-річний мешканець м. Балаклія Харківської області.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Після захоплення міста колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав «посаду» в місцевому окупаційному «Управлении внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

В окупаційному органі чоловіка призначили «участковым инспектором отдела участковых инспекторов полиции УВД ВГА Харьковской области».

З червня до серпня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов’язків: охороняв адміністративну будівлю тимчасової цивільної адміністрації м. Балаклія, здійснював контрольно–пропускний режим, оглядав речі громадян, збирав кошти за оренду торгових місць на території «Центрального ринку» та підтримував громадський порядок на закріпленій дільниці міста.

Після звільнення міста зловмисник намагався переховуватись на території регіону, однак співробітники Служби безпеки встановили його місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 34-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Викриття правопорушника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими ГУНП за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости