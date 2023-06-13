У Харкові перейменували три вулиці на честь українських захисників

Відтепер вулиця Плеханівська носить імʼя лідера «Фрайкору» Георгія Тарасенка, вулиця Державінська – командира батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла, вулиця Броненосця «Потьомкіна» – легендарного комбата та нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на Конторській, навпроти будинку №5, названий на честь бойового медика Владислави Черних.

Всі «топонімічні» рішення щодо перейменування вулиць і скверу ухвалені депутатами міської ради одностайно, повідомляє Харківська міська рада.

“Харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно. Крім цього, замість парку Горького, тепер ми маємо Центральний парк культури та відпочинку. Саме ця назва вже давно прижилася серед харківʼян”, – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости