"Такі ж громадяни України, як і інші": у ТЦК відреагували на мобілізацію водіїв фур

Відправлення водіїв вантажівок до ТЦК та СП пов'язана з тим, що під час огляду документів не завжди є можливість на місці перевірити всі військово-облікові дані.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатського ОТЦК та СП.

У центрі комплектування акцентували, що водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України, як і інші.

"Під час огляду документів на КПП не завжди є змога перевірити на місці всі військово-облікові дані. Це пов’язано з тим, що громадяни завчасно не подбали про наявність при собі військово-облікових документів. В таких випадках військовозобов’язаним пропонують проїхати в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для уточнення даних", - заявили в ОТЦК та СП.

У пресслужбі наголосили, що вантажівка у такому випадку залишається під наглядом представників правоохоронних органів.

"Якщо громадянин вважає, що він не підлягає мобілізації, то йому потрібно мати при собі відповідні військово-облікові документи з відмітками, які підтверджують його законні права на відстрочку або з відміткою про зняття з військового обліку. Або документ про належним чином оформлене бронювання", - додали у пресслужбі.

Водночас скарги водіїв про доправлення до центрів комплектування силоміць не прокоментували.

▶ ️Нагадаємо:

Українські міжнародні перевізники скаржаться, що під час повернення в Україну з-за кордону співробітники ТЦК та СП знімають водіїв прямо з рейсів і силоміць забирають у центри комплектування.

Українські територіальні центри комплектування і соціальної підтримки за кордоном працювати не будуть, а вручення повісток чоловікам за кордоном виглядає нереальним.

У вівторок 16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Джерело: epravda.com.ua

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