У травні 1933 року світ побачив перший номер газети "Українське слово" ("La Parole Ukrainienne") в Парижі

Сьогодні це - найстаріше українське періодичне видання, що продовжує друкуватися у Франції.

З самого початку газета стала неофіційним бюлетенем проводу українських націоналістів у Франції. Тижневик первісно друкувався на 16 сторінках на друкарській машинці. До середини 1934 року наклад досяг 600 примірників. Головним редактором до липня 1934 року був Олександр Бойків - секретар голови проводу українських націоналістів.

З липня 1934 року оновлене «Українське Слово» вже друкувалося на 4 сторінках високим друком. Газету очолив новий головний редактор - член проводу українських націоналістів, досвідчений журналіст Володимир Мартинець.

Газета з бюлетеня ОУН перетворилася на ідеологічно-політичний тижневик, який висвітлював проблеми і події політики, історії, культури з широким оглядом українського життя у світі. Серед відомих співробітників: Микола Сціборський, Микола Капустянський, Олег Ольжич, Дмитро Андрієвський, Євген Онацький, Богдан Кентржинський.

1939 року газета завдяки коштам, зібраним українцями з усього світу, купила обладнання для власної друкарні, і видавцем замість УНС стала Перша Українська Друкарня у Франції (ПУДуФ).

Сьогодні газетою опікується Жан-Поль Пилипчук - француз із українським корінням, головний редактор видання.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8405

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