Велика Комишуха: енергетики заживили перші будинки

Фахівці Барвінківського району електричних мереж (РЕМ) АТ «Харківобленерго» продовжують ремонтні роботи у деокупованому селі Велика Комишуваха Ізюмського району.

Ця територія – одна з найбільш постраждалих внаслідок бойових дій, повідомили в «Харківобленерго».

Місцева електромережа зазнала значних руйнувань: з восьми електропідстанцій у селі вціліла тільки одна. Окрім того, на 90% пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 27 км, яка живить Велику Комишуваху.

«Наразі ми замінили по цій лінії 55 стійок та понад 19 км проводу, і це тільки половина від усіх робіт. Паралельно працюємо над відновленням ліній 0,4 кВ: замінили 25 опор та понад 3 км проводу. Це дало змогу подати напругу на першу підстанцію і заживити 22 домоволодіння. Ще 17 споживачів мають можливість підключення у разі повернення до села», – розповів начальник Барвінківського РЕМ Віталій Соколов.

За словами заступника міського голови Барвінківської територіальної громади Наталії Коптєвої, до війни у Великій Комишувасі жили 490 людей, зараз – 78.

«З перших днів російської агресії село страждало від авіанальотів та ударів артилерії, потім опинилося в окупації. Із 343 приватних будинків тут пошкоджено 199, інші 144 – повністю зруйновані. Люди, звичайно, з нетерпінням чекають на відновлення електропостачання, щоб розпочати ремонт власних домівок. Наші енергетики – молодці. Ми дуже їм вдячні за співпрацю та готовність виконувати свій професійний обов’язок, незважаючи на складні умови та небезпеку», – зазначила Наталія Коптєва.

Агентство Телевидения Новости