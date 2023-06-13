У Харкові з’явився Сквер тепловиків

У Харкові перейменували низку об’єктів топоніміки на честь харківських тепловиків та загиблих захисників України.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради. Так, вул. Плеханівську назвали на честь Героя України Георгія Тарасенка, вул. Державінську – на честь Героя України Дмитра Коцюбайла (позивний – «Да Вінчі»), вул. Броненосця «Потьомкін» – на честь нацгвардійця Олега Громадського, а безіменний сквер на вул. Конторській, навпроти будинку №5, – на честь бойового медика Владислави Черних.

«Ці герої загинули за всіх нас. За свободу Харкова. За незалежність України. І вони достойні того, аби бути увічненими в памʼяті людей назавжди», – зазначив у своєму телеграм-каналі міський голова Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що харківʼянам, які мають житло на вулицях з новими назвами, змінювати прописку та документи про право власності на нерухомість не потрібно.Крім того, депутати ухвалили рішення про перейменування скверу «Дружба», який знаходиться на перехресті вул. Мефодіївської та пр. Героїв Харкова, на Сквер тепловиків.

Агентство Телевидения Новости