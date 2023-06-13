У Харкові вручать почесні грамоти міськради деяким мешканцям

Почесні грамоти Харківської міської ради вручать низці харків’ян.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.Грамоти вручать з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за вагомий внесок у розвиток науково-технічного потенціалу міста Харкова, за захист державного суверенітету і територіальної цілісності України в умовах воєнного стану та ін.Зі списком нагороджених можна ознайомитися тут.

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