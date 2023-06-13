Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:54
Просмотров: 119

У Харкові вручать почесні грамоти міськради деяким мешканцям

У Харкові вручать почесні грамоти міськради деяким мешканцям

Почесні грамоти Харківської міської ради вручать низці харків’ян.

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 13 червня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.Грамоти вручать з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, за вагомий внесок у розвиток науково-технічного потенціалу міста Харкова, за захист державного суверенітету і територіальної цілісності України в умовах воєнного стану та ін.Зі списком нагороджених можна ознайомитися тут.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 