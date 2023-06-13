182 генератори передали Куп’янську

Зібрати таку кількість генераторів вдалося за підтримки начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Благодійної організації «Мальтійська служба допомоги у Львові», добровільної гуманітарної операції «Слюсарі Франції для України» та волонтерів.

Через системні обстріли з боку російських окупантів на Куп’янщині проблеми зі світлом – не рідкість. Тому, отримані генератори незабаром розподілять між жителями 12 населених пунктів громади. Потужність переданих пристроїв від 5 до 10 кВт.

«Продовжуємо стало допомагати жителям деокупованих територій регіону та забезпечувати їх усім необхідним. Ці генератори є незамінними у випадках відключення електропостачання в холодну пору року. Щиро дякую усім організаціям, які допомагали у зборі та передачі техніки», – зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, за підтримки начальника ХОВА, керівника ГУНП у Харківській області Володимира Тимошка та народного депутата України Павла Якименка спецпідрозділ КОРД отримав бронеавтомобіль українського виробництва «Козак».

Агентство Телевидения Новости