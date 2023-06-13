У селі Велика Комишуваха, на Харківщині, відновили електропостачання

Село Велика Комишуваха Ізюмського району значно постраждало від ворожих обстрілів та під час перебування в окупації.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, сьогодні фахівці АТ «Харківобленерго» повернули світло в цей населений пункт.

«Продовжуємо працювати над відновленням електропостачання на деокупованих територіях. Дякую нашим електрикам, які з березня, після завершення розмінування, працювали у Великій Комишувасі без вихідних. Роботи над повним відновленням електропостачання села триває», – сказав Олег Синєгубов.

Місцева електромережа зазнала значних руйнувань внаслідок російських обстрілів: з восьми електропідстанцій у селі вціліла тільки одна. Окрім того, на 90% пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 27 км.

Наразі на цій лінії фахівці відновили 55 стійок та більше 19 км дроту. На іншій лінії замінили 25 опор та понад 3 км дроту. Це дало змогу подати напругу на першу підстанцію та заживити перші 22 домоволодіння.

Агентство Телевидения Новости