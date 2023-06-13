Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:25
Просмотров: 42

У селі Велика Комишуваха, на Харківщині, відновили електропостачання

У селі Велика Комишуваха, на Харківщині, відновили електропостачання

Село Велика Комишуваха Ізюмського району значно постраждало від ворожих обстрілів та під час перебування в окупації.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, сьогодні фахівці АТ «Харківобленерго» повернули світло в цей населений пункт.

«Продовжуємо працювати над відновленням електропостачання на деокупованих територіях. Дякую нашим електрикам, які з березня, після завершення розмінування, працювали у Великій Комишувасі без вихідних. Роботи над повним відновленням електропостачання села триває», – сказав Олег Синєгубов.

Місцева електромережа зазнала значних руйнувань внаслідок російських обстрілів: з восьми електропідстанцій у селі вціліла тільки одна. Окрім того, на 90% пошкоджена високовольтна лінія протяжністю 27 км.

Наразі на цій лінії фахівці відновили 55 стійок та більше 19 км дроту. На іншій лінії замінили 25 опор та понад 3 км дроту. Це дало змогу подати напругу на першу підстанцію та заживити перші 22 домоволодіння.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 