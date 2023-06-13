У Харкові водій з ознаками наркотичного сп’яніння пропонував патрульним 3500 гривень
Сьогодні вдень у Харкові на вулиці Вишневій патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР.
Під час складання матеріалів про адміністративне правопорушення поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд, повідомили у пресслужбі УПП Харківської області.
Чоловік явно не бажав проходити огляд на стан сп’яніння, натомість неодноразово пропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 3500 гривень.
Патрульні неодноразово попереджали кермувальника про можливість настання кримінальної відповідальності за такі пропозиції, однак громадянин проігнорував попередження поліцейських.
Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.