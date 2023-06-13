Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 19:57
Просмотров: 110

У Харкові водій з ознаками наркотичного сп’яніння пропонував патрульним 3500 гривень

У Харкові водій з ознаками наркотичного сп’яніння пропонував патрульним 3500 гривень

Сьогодні вдень у Харкові на вулиці Вишневій патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення ПДР.

Під час складання матеріалів про адміністративне правопорушення поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд, повідомили у пресслужбі УПП Харківської області.

Чоловік явно не бажав проходити огляд на стан сп’яніння, натомість неодноразово пропонував інспекторам неправомірну вигоду у сумі 3500 гривень.

Патрульні неодноразово попереджали кермувальника про можливість настання кримінальної відповідальності за такі пропозиції, однак громадянин проігнорував попередження поліцейських.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 