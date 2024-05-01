российское наступление в Европе

Судя по последним событиям, россия активизировала свои наступательные действия не только на фронте в Украине, но и в Европе.

Немецкая Bild сообщает, что вчера впервые в истории Германии в Гамбурге прошла массовая демонстрация мусульман с призывами создать в стране халифат. На проводимой с разрешения властей демонстрации требовали превратить Германию в исламистское государство, которое должно управляться религиозным лидером и ограничить права женщин и представителей других религиозных конфессий.

Представителей полиции заявили Bild, что «организаторы никак не связаны с запрещенными террористическими исламскими группировками», но призывы к смене государственного устройства никак не прокомментировали. Но мы же понимаем, что начатая 7.10.2023 атака на Израиль «никак не связана с запрещенными террористическими исламскими группировками». Массовая атака Ирана ракетами на Израиль тоже не связана с экстремистами. А передачи Ираном россии беспилотников и ракет, которыми она обстреливает Украину, «вообще не было».

И это не россия дергает за веревки подконтрольные ей экстремистские исламские группировки для дестабилизации обстановки в Европе. И не любители «русского мира» убили двух военнослужащих ВСУ, проходивших реабилитацию в Германии. А ранее - двух украинских подростков за то, что они украинцы, украинку, ее мать и ребенка!

Во многих странах ЕС российская агентура через СМИ продуцирует негатив к украинским беженцам, пытаясь убедить европейцев, что это не путин виноват в том, что Европу наводнили миллионы беженцев, а это «из-за украинцев европейцы стали жить хуже».

Этот вирус неизбежно распространится на Францию, готовящуюся к проведению Олимпиады, Италию, Великобританию и другие страны ЕС, пожинающие плоды слишком либеральной миграционной политики к экстремистам.

В это же время председатель КНР Си Цзиньпин начнет 5 мая свою пятидневную поездку во Францию, Сербию и Венгрию, сообщает Bloomberg. По мнению издания Си Цзиньпин намерен вбить клин между Европой и США, предлагая Европе гораздо больше экономических возможностей, чем США. Ну зачем ЕС США, если есть КНР, помогающая россии?

А Венгрия и Словакия вообще-то не тормозят сближение Украины с ЕС и НАТО. Фицо просто говорит, что собранные словацким населением 4 млн евро для покупки снарядов для Украины «это словно пукнуть в дерево». Поэтому выступает «за мирное урегулирование ситуации в Украине!» Ну как и "миротворец" путин, на своих условиях, равных полной капитуляции Украины.

Добавила «позитивчика» председатель спецкомитета казначейства палаты общин парламента Великобритании Харриет Болдуин, которая заявила, что «западные санкции против россии не смогли разрушить ее экономику!». А вот настоящего позитива для путина добавил Йенс Столтенберг. Он, как и Ангела Меркель в 2008 году, лишившая Украину ПДЧ, пообещал, что «Украина вступит в НАТО, когда для этого будет подходящее время». В кремле, наверное, аплодировали! Сигнал, что путь на Киев открыт, получен!

Как всегда и во всем, Украине нужно рассчитывать на свои силы. У нас пока нет иного выбора, как продолжать бороться с российской навалой. А настоящие партнеры нам помогут!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1750

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