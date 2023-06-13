Куп’янський район: ДСНСники врятували собаку під час гасіння пожежі після обстрілів

13 червня вдень під інтенсивними ворожими обстрілами опинився приватний сектор села Петропавлівка Куп’янського району. Внаслідок обстрілу загорівся гараж та автомобіль на загальній площі близько 80 кв. метрів.

Також декілька приватних будівель було пошкоджено, повідомили в пресслужбі ДСНС Харківської області.

Під час гасіння пожежі біля палаючої будівлі вогнеборці помітили переляканого домашнього песика, який, рятуючись від ворожих обстрілів, заплутався у власному ланцюгу та потребував допомоги. Рятувальники звільнили собаку та передали господарю оселі.

До гасіння пожежі залучались рятувальники з міста Куп’янська та селища Дворічна, загалом 3 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними жертв та постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости