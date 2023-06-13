На Харківщині отримали техніку та устаткування для ЦНАПів

За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова в регіоні продовжують забезпечувати громадян якісними публічними послугами.

У межах співробітництва Харківської обласної військової адміністрації та Мінцифри з міжнародним проєктом PROSTO «Підтримка доступності послуг в Україні» у червні 13 громад отримали комп’ютери, ноутбуки, джерела безперебійного живлення, багатофункціональні офісні пристрої та мобільні валізи для надання послуг. Про це повідомив заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

«Дякую партнерам за підтримку нашого регіону! Загальна вартість отриманої допомоги становить приблизно 1,5 мільйона гривень. Ми продовжимо роботу з підвищення якості державних сервісів на території Харківської області, зокрема у деокупованих громадах та тих, що значно постраждали від збройної агресії рф», – сказав Роман Семенуха.

У червні допомогу отримали такі громади: Золочівська, Борівська, Великобурлуцька, Вільхуватська, Кіндрашівська, Куп’янська, Курилівська, Дергачівська, Роганська, Новопокровська, Слобожанська, Чкаловська та Чугуївська. Усього з початку року 24 громади області отримали допомогу від проєкту PROSTO на суму 3,9 млн грн.

Агентство Телевидения Новости