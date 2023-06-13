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На Харківщині створили нову програму реабілітації захисників України

На Харківщині створили нову програму реабілітації захисників України

Благодійний бонд «Громадянин» разом з медично-спортивним реабілітаційним центром «Фортіс health» започаткували програму безкоштовної фізичної і психологічної реабілітації поранених військових з ампутаціями.

Програма має назву «Реабілітація кіборгів». За словами благодійників, її метою  є  забезпечення довгострокової реабілітації, що допоможе ветеранам з порушеннями стану здоров’я повернути та максимально пристосуватися до активного життя.

«Ми працюємо заради повернення наших Героїв до життя без обмежень через реабілітацію та заняття спортом в сучасному центрі, з досвідченими фахівцями, в комфортному середовищі.  Пораненим ветеранам-спортсменам тут дадуть можливість підготуватися до спортивних змагань», – повідомили в благодійному фонді.

Окрім напрямку реабілітації поранених військових з ампутаціями у центрі надають психологічну підтримку ветеранам та їх родинам.

Агентство Телевидения Новости

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