6,5 тисяч жителів Харківщини подали заявки на компенсацію пошкодженого майна

Роботу щодо наповнення Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок дій російських окупантів, пришвидшено. Найбільше пошкоджень зафіксовано в Харківському, Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах області.

Про це 13 червня повідомили в ХОВА.

Роботу з наповнення реєстру розгорнули в 46 громадах Харківської області. Внесено до Реєстру інформацію про пошкоджене та знищене нерухоме майно по 24598 об’єктах житлового фонду. Загалом, на отримання компенсацій надійшло 6426 заяв від жителів регіону.

«Спостерігаємо позитивну динаміку наповнення реєстру по громадах. Утім маємо прискорюватися, аби нарощувати темпи відновлення до початку осінньо-зимового періоду. Для більш ефективної роботи вам необхідно доукомплектовувати штат профільних комісій на місцях, а в окремих випадках швидше створювати ці комісії», – звернувся до очільників районних військових адміністрацій Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости