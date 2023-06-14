Пошкоджені приватні будинки та пожежі: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

У селі Петропавлівка Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, гараж, господарча споруда та автомобіль, сталася пожежа, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У селі Івашки Богодухівського району зруйновано приватний будинок.

У Куп’янську пошкоджено два приватних домоволодіння.

За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили 8,5 га території та знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет.

Агентство Телевидения Новости