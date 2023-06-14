На Харківщині протягом доби знешкодили 71 вибухонебезпечний предмет

Протягом доби з 13 червня по 14 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 26 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу;

1 – на перевірку після обстрілів;

9 – для надання допомоги населенню;

6 – інші виїзди.

О 16:15 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом, у селі Петропавлівка Куп’янського району. Горіла господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 80 кв. метрів. Пожежу гасили 3 оперативні рятувальні підрозділи 14-ї та 44-ї ДРПЧ. Вогонь ліквідовано о 18:43.

О 09:25 рятувальники 44-ї ДРПЧ виїхали до обстріляного напередодні ворогом села Новоосинове Куп’янського району з метою обстеження його території та допомоги людям. Виявлені пошкодження навчального закладу та 4-х приватних домоволодінь. Жертв та постраждалих немає.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 71 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости