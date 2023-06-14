Нічний удар по Одесі: 3 загиблих, 13 поранених

За уточненими даними ворог спрямував на Одесу 4 “Калібри” з корабля в Чорному морі.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, 6 особи отримали поранення.

Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв.м та пожежу на площі 400 кв. метрів.

3 співробітники складу загинули, 7 отримали поранення.

Триває розбір завалів. Під ними можуть бути люди.

Агентство Телевидения Новости