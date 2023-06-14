Вигорів резервний дизель-трансформатор: наслідки атаки дронів на Харків

Комунальні служби міста Харкова локалізували наслідки нічної атаки дронами.

Про це сьогодні, 14 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.«Напередодні вночі місто атакували «шахеди». У нас були руйнації, але ми вже локалізували їхні наслідки. Було влучання у цивільний складський об’єкт. Крім того, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури – вигорів ущент резервний дизель-трансформатор. Зараз докладаємо всіх зусиль, щоб його відновити. На щастя, обійшлося без постраждалих», – повідомив очільник міста.

Агентство Телевидения Новости