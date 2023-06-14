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Погрожував фізичною розправою пенсіонерці: жителю Харківщини повідомили про підозру у домашньому насильстві

Погрожував фізичною розправою пенсіонерці: жителю Харківщини повідомили про підозру у домашньому насильстві

Раніше судимий 45-чоловік систематично ображав пенсіонерку, висловлювався нецензурною лайкою, кричав, погрожував фізичною розправою.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

З відповідними заявами до Харківського РУП № 1 неодноразово зверталася 80-річна жінка. Вона повідомляла про постійні образи з боку співмешканця своєї доньки.

За останні три місяці поліцейські склали щодо порушника 3 протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 45-річний чоловік не припинив свої протиправні дії та продовжував вчинювати домашнє насильство щодо жінки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 126-1 (домашнє насильство) Кримінального кодексу України.

13 червня чоловіку повідомлено про підозру у вчинені злочину.

Агентство Телевидения Новости

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