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Єврокомісія стежить за поширенням фейків про замах на Фіцо, - Bloomberg

Єврокомісія стежить за поширенням фейків про замах на Фіцо, - Bloomberg

Європейська комісія активно відстежує дезінформацію навколо нападу на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

ЄК попередила, що за поширення фейків вона може накласти санкції на платформи Big Tech (Google, Amazon, Meta (Facebook) та Apple).

"ЄК наділена широкими слідчими та наглядовими повноваженнями, включаючи право накладати санкції та вживати заходів", - сказано у заяві ЄК, яка є у розпорядженні видання.

У Bloomberg нагадують, що в ЄС ухвалили закон про цифрові послуги, який зобов'язує онлайн-платформи вживати заходів щодо боротьби з незаконним контентом та дезінформацією, дотримуватися прав користувачів та захищати їх здоров'я та благополуччя.

Джерело: rbc.ua

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