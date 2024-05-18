СБУ затримала колаборантку, яка агітувала мешканців Херсона «приєднатися» до рф

Служба безпеки затримала ще одну організаторку псевдореферендуму, який рашисти проводили під час окупації Херсонщини восени 2022 року.

Зловмисницею виявилась мешканка захопленого на той час Бериславського району. Тоді вона підтримала загарбників і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

За це її призначили до окупаційного «виборчкому» на території Борозенської громади.

Там вона займалася підготовкою до фейкового плебісциту щодо «приєднання» регіону до складу росії.

Для цього готувала списки місцевих жителів, а потім обходила двори та агітувала людей «проголосувати» на користь кремля.

У ході таких «рейдів» фігурантка брала із собою бюлетені, в яких з погрозами закликала односельчан поставити «потрібні відмітки».

У разі відмови – «натякала», що наступного разу прийде у супроводі озброєних рашистів.

Після звільнення правобережної Херсонщини колаборантка «залягла на дно» і тривалий час переховувалась від правосуддя.

Однак співробітники СБУ все одно задокументували злочинну діяльність фігурантки, встановили місце її перебування і затримали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/SBUkr/11981

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