13 аварій на водоводах майже ліквідовано у Харкові

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 14 червня, усувають 13 аварійних ситуацій.Напередодні ремонтники ліквідували вісім аварій на водоводах. Зокрема, в Шевченківському районі бригади виконали комплекс відновлювальних заходів на магістралях на пр. Людвіга Свободи (діаметр – 400 мм) та вул. 23 Серпня (150 мм).

«В обох випадках ліквідували пошкодження у стислий термін. Після завершення робіт території місць розриття впорядкували», – розповів начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Цілогородцев.

Агентство Телевидения Новости