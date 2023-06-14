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13 аварій на водоводах майже ліквідовано у Харкові

13 аварій на водоводах майже ліквідовано у Харкові

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 14 червня, усувають 13 аварійних ситуацій.Напередодні ремонтники ліквідували вісім аварій на водоводах. Зокрема, в Шевченківському районі бригади виконали комплекс відновлювальних заходів на магістралях на пр. Людвіга Свободи (діаметр – 400 мм) та вул. 23 Серпня (150 мм).

«В обох випадках ліквідували пошкодження у стислий термін. Після завершення робіт території місць розриття впорядкували», – розповів начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Цілогородцев.

Агентство Телевидения Новости

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