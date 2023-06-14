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14.06.2023 23:33
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На Харківщині взято під варту «топменеджера» Куп’янської окупаційної залізниці

На Харківщині взято під варту «топменеджера» Куп’янської окупаційної залізниці

Служба безпеки викрила ще одного чиновника-колаборанта під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини: 46-річний житель Куп’янська до повномасштабного вторгнення рф працював керівником вантажного відділу у регіональній філії «Укрзалізниці».

Про це повідомляє речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Під час тимчасової окупації міста він перейшов на бік ворога і добровільно погодився увійти до складу створеної загарбниками так званої «Куп’янської залізниці рф».

Там його призначили очільником «служби комерційної роботи і маркетингу».

На цій «посаді» він сприяв налагодженню залізничного сполучення з країною-агресором для безперешкодного перекидання російських військ на східний фронт.

Для цього організовував «переформатування» української відомчої документації відповідно до вимог російського законодавства.

Після звільнення Куп’янська зловмисник виїхав з міста і таким чином намагався уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за фактом колабораційної діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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