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На Харківщині окупанти обстріляли з авіації чотири населених пункти

На Харківщині окупанти обстріляли з авіації чотири населених пункти

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 червня. 477 доба війни.

Всього, протягом минулої доби, ворог завдав 38 авіаційних ударів, також здійснив близько 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаударів по населених пунктах Веселе, Стариця і Бударки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Одноробівка, Івашки, Гоптівка, Висока Яруга, Малі Проходи, Стариця, Красне, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка і Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Кислівки Харківської області.  Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Дворічна, Западне, Берестове Лиман Перший, Масютівка на Харківщині.

Авіація сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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