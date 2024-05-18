Оперативна інформація станом на 13.30 18.05.2024 щодо російського вторгнення

На більшості напрямків ворог продовжує активні наступальні дії, намагаючись прорвати оборону наших військ. З початку поточної доби відбулося вже 44 бойові зіткнення, найбільше – на Покровському, Краматорському і Курахівському напрямках. Сили оборони України стримують натиск російських окупантів та оперативно реагують на зміну обстановки.

На Харківському напрямку противник, за підтримки авіації, намагався п’ять разів прорвати рубежі нашої оборони в районах Липців і Вовчанська. Також ворог завдав авіаударів поблизу Липців, Веселого, Нескучного та Удів, використавши загалом 17 КАБів. Крім того, на окремих ділянках українські підрозділи провели штурмові дії.

Протягом доби на цьому напрямку противник втратив: живої сили – 25 осіб, військової техніки та озброєння – 12 одиниць.

На Куп’янському напрямку російська авіація завдала ударів у районах населених пунктів Берестове та Макіївка. Станом на цей час загалом відбулося шість бойових зіткнень. Загарбники зазнають втрат, дані уточнюються.

На Лиманському напрямку противник тричі намагався потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, успіху не мав. Натомість, наші захисники покращили тактичне положення у деяких районах цього напрямку.

На Краматорському напрямку ворог провів вісім атак поблизу населених пунктів Новий, Кліщіївка та Андріївка. Авіаударів зазнали Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку агресор підтримує інтенсивність наступальних дій. Від початку доби російські окупанти вже 10 разів намагалися прорвати нашу оборону, зокрема в напрямках населених пунктів Новоолександрівка, Євгенівка, Новоселівка Перша та Уманське. Активно працювала російська авіація, удари якої припали на райони Олександрополя, Євгенівки, Калинового, Восхода та Уманського.

На Курахівському напрямку кількість атак на позиції українських захисників зросла до семи. Ворог намагався захопити наші позиції в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Від початку доби лише на Донеччині загальні втрати противника складають близько 115 російських окупантів та 15 одиниць військової техніки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі робили спроби вибити наших воїнів із Кринок на лівобережжі Дніпра. Успіху не мали.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Завдяки злагодженості дій підрозділів українські воїни тримають позиції та завдають російським окупантам втрат.

Окрім того, російський агресор обстріляв з артилерії населені пункти Блешня і Михальчина Слобода Чернігівської області, Попівка, Іскрисківщина та Бояро-Лежачі Сумської області. Завдав ракетного удару по Овідіополю на Одещині.

Підтримуйте Збройні Сили України! Разом переможемо!

Слава Україні!

#stoprussia

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»