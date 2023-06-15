ЗСУ продовжують ліквідувати окупантів у Бахмуті (відео)

Зокрема оператори БПЛА однієї з механізованих бригад встановили місце розгортання загарбниками нових позицій та маршрути підходу до них. Для ліквідації місця зосередження піхоти російсько-окупаційних військ залучили й вогневі засоби прикордонного підрозділу.

Влучна вогнева робота розрахунків мінометів та гранатометів охоронців кордонів дала свій результат – противник втратив 16 окупантів: 5 вбито, ще 11 – поранено.

Під постійним вогневим впливом рашисти відмовились від намірів облаштування передових позицій та відступили.





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