«єВідновлення»: поради для харків’ян

Щоб отримати державну компенсацію на ремонт зруйнованого під час війни житла в рамках програми «єВідновлення», необхідно привести до ладу документацію.Про це сьогодні, 15 червня, в ефірі радіо «Накипіло» повідомив перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач.

За його словами, зараз під комісійне обстеження в рамках держпрограми підпадають лише об’єкти за 1,1 тис. заявок, оскільки у багатьох людей у реєстрах не відображається право власності, немає документів про шлюб, спадок, опікунство тощо. Крім того, якщо власників квартири кілька, держава просить визначити одного, хто представить спільні інтереси.

«Необхідно відновити у всіх базах правові документи для зручності спілкування з державою через смартфон», – зазначив Олексій Богач.

Також він нагадав, що зараз можна отримати компенсацію від держави на ремонт житла з незначними ушкодженнями. Таких об’єктів у місті – близько 850.

Нагадаємо, що в Україні працює програма «єВідновлення», розрахована на тих, чиє житло зазнало незначних ушкоджень від обстрілів. Йдеться про ремонт дахів, заміну вікон та дверей. Програма поширюється на ремонт квартир, приватних будинків та кімнат у гуртожитках. У її рамках можна отримати до 200 тис. грн від держави на будівельні матеріали або послуги підрядників, що беруть участь у програмі.

Агентство Телевидения Новости