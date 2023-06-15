У Харкові на Салтівці відновлюють вуличне освітлення

Комунальники завершили роботи з відновлення зовнішнього освітлення в Кітлярчиному Яру та в урбан-парку на вул. Героїв Праці.

Як повідомили в КП «Міськсвітло», у травні-червні фахівці відновили там близько 30% мереж, пофарбували опори та замінили освітлювальні прилади.Загалом з початку повномасштабної війни комунальники усунули понад 5,5 тис. аварій, відновили роботу 1442 км мереж та поновили освітлення на 1,6 тис. об’єктів вулично-дорожньої мережі.На підприємстві зазначили, що готовність мереж до роботи складає 96%, з них станом на сьогодні, 15 червня, увімкнено 54%.

Агентство Телевидения Новости