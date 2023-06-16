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На Бєлгородщину перекинули «кадирівців» з «Ахмат»

На Бєлгородщину перекинули «кадирівців» з «Ахмат»

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров розмістив чеченський спецназ «Ахмат» у прикордонних районах Бєлгородської області.

Про це пишуть аналітики з американського Інституту вивчення війни ISW.

15 червня Кадиров заявив, що чеченський батальйон «Захід Ахмат» прибув до прикордонних пунктів пропуску «Нехотєєєвка» і «Козінка» в Бєлгородській області за його наказом для захисту кордону від рейдів на російську територію.

Кадиров підкреслив, що сили «Ахмата» працюватимуть у тандемі з іншими російськими силами для захисту Бєлгородської області і жителів інших прикордонних районів.

Кадиров, ймовірно, прагне позиціонувати себе і чеченські сили як такі, що співпрацюють з МО РФ, прямо протиставляючи себе фінансисту групи «вагнерівців» Євгену Пригожину, який раніше погрожував розгорнути сили своїх підрозділів у Бєлгородській області без дозволу МО РФ або російського військового командування, припускають в ISW.

Кадиров також скористався частим дискурсом в російському інформаційному просторі про Бєлгородську область, щоб позиціонувати себе як ефективного воєначальника, не залучаючи при цьому всі чеченські війська до активних дій в атакуючому або оборонному напрямку.

Агентство Телевидения Новости

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