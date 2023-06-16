Правоохоронці показали наслідки артобстрілу Куп’янська

15 червня приблизно о 22:00 російські військові вчергове обстріляли Куп’янськ. За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди та залізничну зупинку.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Прокурор та слідчий Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області зафіксували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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