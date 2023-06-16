Помер відомий харківській журналіст Юрій Ворошилов

У Харкові помер фотожурналіст і активіст Юрій Ворошилов.

Про це на своїй сторінці у “Фейсбук” написала знайома Ворошилова Ольга Нотик, передає “Думка”.

“Запам’ятайте його таким… Від сьогодні він там, звідки не подзвонить: “Привіт, Ольчик, як наші справи…” Там де, я сподіваюсь, всі свої… Там де не боляче… А ми залишилися і нам продовжувати наші справи… Юрій Ворошилов харківський фотожурналіст, чорнобилець, автор багатьох фотовиставок, мрійник і боєць, вічно непосидючий Тормошилкин. R.I.P”, – написала вона.

На сторінці Волошилова у “Фейсбук” низка харківських журналістів і культурних діячів також опублікували некрологи.

Довідка. Ворошилов у 1986 році одним із перших сфотографував реактор після Чорнобильської катастрофи.

Із 2014 року Ворошилов неодноразово їздив у зони бойових дій. Результатом стали три масштабних фотопроєкти: “Грузинський легіон” про добровольців з Грузії, “Неоголошена війна” про перші важкі бої на Донбасі та “Савур-Могила”, де зібрані фотографії з Попасної, Щастя та Світлодарської дуги.

Джерело: Думка

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