На Харківщині діти напали на пенсіонера

Слідчі Харківщини повідомили про підозру двом неповнолітнім, які скоїли розбійний напад на пенсіонера Підлітки нанесли чоловіку чисельні тілесні ушкодження та забрали барсетку, в якій знаходились близько 13 тисяч гривень, мобільний телефон та документи.27 травня близько 22:00 в місті Мерефа правопорушники наздогнали 71-річного чоловіка та перегородили йому дорогу. Один із нападників світив ліхтариком в обличчя, а інший почав бити перехожого. Коли потерпілий упав, підлітки забрали барсетку та втекли.За два дні співробітники сектору кримінальної поліції викрили нападників. Ними виявились місцеві мешканці 15 та 16 років. Зловмисники забрали собі гроші та мобільний телефон, а документи спалили.15 червня підліткам повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Агентство Телевидения Новости