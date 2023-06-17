ЗСУ ліквідували близько 219170 осіб ліквідовано

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.06.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 17.06.23 were approximately:особового складу / personnel ‒ близько/ about 219170 (+670) осіб ліквідовано / persons were liquidated, танків / tanks ‒ 3977 (+12) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 7706 (+23) од, артилерійських систем / artillery systems – 3834 (+22) од, РСЗВ / MLRS – 609 (+3) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 364 (+0) од,літаків / aircraft – 314 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 302 (+1) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 3364 (+7),крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1211 (+12),кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6557 (+38) од,спеціальна техніка / special equipment ‒ 520 (+1).Дані уточнюються / Data are being updated.

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