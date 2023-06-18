Пошкоджені газова мережа, лінії електропередач та житлові будинки: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Сьогодні зранку близько 7:00 ворог обстріляв Куп’янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих.

Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів, повідомляється у зведенні ХОВА за добу.

У селі Новоосинове Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

У селі Колісниківка Куп’янського району о 23:00 пошкоджено будинок та льох.

Біля села Гур’їв Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули двоє людей – 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та пошкоджено газову мережу.

Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У cмт Вільча Чугуївського району пошкоджено 4 будинки та лінії електропередач. На щастя, без постраждалих.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили майже 7 га території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп’янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами.

Агентство Телевидения Новости