У Харкові волонтери передали військовим 4 автомобілі та 15 дронів

Цю техніку отримають бійці 92-гої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Дрони та авто передали військовим 3-го батальйону 92 бригади. Ця техніка допоможе захисникам більш ефективно працювати по ворогу, зазначили в ХОВА.

Дрони та необхідні прилади до них передав фахівцям аеророзвідки Народний Депутат України Павло Якименко.

Обладнаний медичними ношами та приладом нічного бачення бус, а також два легковики передав військовим Благодійний фонд «БАЛУ». Його директор Олександр Гриценко наголосив, що цю техніку залізобетонному Харкову передано від міста Суми.

Ще один мікроавтобус та два дрони надійшли військовим від Німецьких благодійників та радника начальника Харківської ОВА Віталія Русанова.

Агентство Телевидения Новости