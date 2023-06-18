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У пам’ять про загиблих гвардійців: музиканти НГУ зіграли «Стефанію» на руїнах зруйнованої авіаударом казарми

У пам’ять про загиблих гвардійців: музиканти НГУ зіграли «Стефанію» на руїнах зруйнованої авіаударом казарми

Музиканти військового оркестру 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України виконали «Стефанію» на руїнах зруйнованої казарми, зруйнованої під час авіанальоту рік тому.  

Відео опубліковане на сторінці 5-ї Слобожанської бригади НГУ у Фейсбуці.

«В ніч на 5 березня 2022 року, о 02 годині 32 хвилини російський ворожий  літак скинув дві авіаційні бомби та завдав подвійного ракетного удару по нашому військовому містечку. 12 військовослужбовців після тієї страшної ночі навічно лишились у списках частини. Та навіть, зважаючи на втрати, руїни, які по собі лишив загарбник, наші побратими стійко боронили та боронять Харків, область та Луганщину», – йдеться у повідомленні.

Kalush Orchestra «Стефанія». Автор музики: Тимофій Музичук, Ігор Діденчук, Віталій Дужик Текст: Іван Клименко, Олег Псюк.

Виконує військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України, м. Харків.

Агентство Телевидения Новости

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