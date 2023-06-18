Малюють, печуть та вишивають: як допомагають військовим волонтери Люботина

16-річна Вероніка навчається у Люботинській мистецькій школі. Батько на фронті, мама – волонтер. Дівчина від початку повномасштабного вторгнення допомагає військовим, використовуючи свій талант. Юна художниця розмальовує бойові трофеї.

Вероніка Єлецька

Це воєнна скринька, у них зазвичай зберігають снаряди. Саме ця з Бахмуту, зараз привозять багато трофеїв, я їх розмальовую та продаю на аукціоні. Ми допомагаємо бригадам і домовилися з ними, щоб вони привозили трофеї, а ми збирали ще більше грошей.

Свої твори Вероніка продає на аукціонах в інтернеті, які сама ж організовує через соцмережі.

Маргарита Зотова, президент БФ «Допомога Люботин»

Аукционы она сама придумала, мы помогаем технически, а все остальное она сама. Она, можно так даже сказать, зациклена на всем этом. Сказала, готова все отдать, лишь бы этот кошмар закончился. Хочет ходить в школу. И ту стипендию, которую она получает в школе – она переводит на благотворительную карту фонда, только чтоб все шло ребятам.

Трофейний ящик з-під снарядів – робота на замовлення. Яким буде сюжет картини – Вероніка поки не вирішила.

Вероніка Єлецька

Хочу намалювати щось пов’язане з Харковом, щось пам’ятне. Намалювати те, що було до війни, щоб зберегти образ цілих будівель, якісь значущі місця. Харківський собор, парк, струю – те, ще було до війни.

Спочатку дівчина витрачала гроші з аукціонів на смаколики для бійців. Зараз має більш масштабні плани – хоче забрати гроші на тепловізор для військових, каски, або спорядження, яке може врятувати життя.

Вероніка Єлецька

Мені хотілося купити щось просте, підняти якось настрій. Я купувала солодощі для них у великих масштабах. 86 кг солодощів. Зараз, коли я почала малювати не на холсті, а на скриньках, я хочу купити на ці гроші щось більш серйозне.

Мама Вероніки очолює благодійний фонд «Допомога Люботин» розповідає – волонтерський рух у їхньому місті дуже потужний. Допомагають усім – пенсіонерам, переселенцям та військовим кількох бригад.

Олена Бакай, волонтер БФ «Допомога Люботин»

Все помогают, все пекут. Бывает раз, бывает два раза в неделю. Когда приезжают ребята – за сутки приблизительно мы знаем. Женщины пекут не только пироги – готовят оливье, окрошку, другую еду. Чтоб ребята с удовольствием ели. Ми ждем все Победу.

Людмила готує пиріжки з капустою та вишнями. Зазвичай виходить близько 90 штук.

Людмила Батюк, волонтер БФ «Допомога Люботин»

Я для себе, для дітей та онуків завжди пекла. Зараз їх тут нема, так шо будем пекти для наших захисників. Щоб вони були ситі, здорові і щоб били нашого ворога.

Світлана спеціаліст широкого профілю – також пече пиріжки та над кожним промовляє побажання захисникам. Каже – ніякої магії.

Світлана Бакай, волонтер БФ «Допомога Люботин»

Це не було матусине, чи бабусине… це, мабуть, з війною прийшло. Повертайтеся живими, повертайтеся. Нехай тобі смакує. Обов’язково у масличко. Кожна людина має щось робити – хоч студент, хоч пенсіонер. Магії ніякої, сьогодні таке тісто гарне вийшло. Хлопці попросили пиріжки з капустою. Сьогодні печені, наступного разу будуть жарені.

А ще жінка вишиває картини на продаж. Обирає патріотичні сюжети, які зараз користуються попитом.

Світлана Бакай, волонтер БФ «Допомога Люботин»

Це портрет, вишивається на п’яльцях, дуже мені сподобалось, портрет президента. Мені саме ця сподобалась, ту цікава рамочка, хоча є в інтернеті інші схеми. Ось такі картинки, українська жінка захищає військових. А лелеки – вони під час війни кольору воєнних літаків.

На деякі потреби військових волонтери збирають донати. Наймасштабніший збір був на квадрокоптер.

Маргарита Зотова, президент БФ «Допомога Люботин»

Мы осознавали, что нам надо за 115 тысяч купить квадрокоптер, боялись этого сбора, для нашей громады это большая сумма. Но даже смогли сделать больше, нам айтишники из Харькова помогли. И мы купили птицу за 265 тысяч. И участвовало очень много людей из Люботина, кто по сколько смог. Кто по 10 гривен, кто по 50. Самый большой был донат на карту – 5 тысяч.

Зараз волонтери збирають на оптику для снайперських гвинтівок. Сподіваються, ця задача їм також під силу.





Агентство Телевидения Новости