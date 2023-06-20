На Харківщині діти втекли з дитбудинку

Поліцейські оперативно розшукали неповнолітніх втікачів з дитбудинку 20 червня о 08:30 до поліції звернувся житель села Бунакове Лозівської територіальної громади. Він повідомив про зникнення з дитячого будинку сімейного типу двох хлопців 15 та 16 років. Чоловік розповів, що коли лягали спати, діти були вдома, а вранці вони вже зникли. Він одразу звернувся по допомогу до поліції.В ході проведення заходів було встановлено, що неповнолітні перебували в місті Первомайський та, можливо, сіли на електричку. Працівники Лозівського районного відділу поліції орієнтували сусідні відділи поліції по всіх можливих напрямках руху хлопців.Вже о 09:50 працівники відділу поліції в метрополітені виявили хлопців у вестибюлі станції метро «Південний вокзал» у місті Харків.Працівники Лозівського районного відділу поліції поїхали до міста Харків, щоб забрати дітей та повернути їх опікунам.

Агентство Телевидения Новости