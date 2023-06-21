Рух транспорту проспектом Гагаріна перекрито: продовжує горіти газ

У зв’язку з проведенням невідкладних ремонтних робіт тимчасово перекрито рух транспортних засобів проспектом Гагаріна на ділянці від вулиці Південнопроектної до проспекту Льва Ландау. Рух дозволено лише екстреним та ремонтним службам.

Про це повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

Патрульні поліцейські здійснюють відвід цивільного транспорту та забезпечують безперешкодний проїзд ремонтної техніки. Водіїв просять врахувати тимчасові зміни у русі та завчасно планувати свій маршрут.

Нагадаємо, 20 червня близько 20:00 на проспекті Гагаріна, 201, на місці ремонтних робіт із заміни аварійного колектора сталося загоряння газу.

Як повідомив речник ДСНС Харківської області Євген Василенко, горів газ на місці пошкодження газопроводу на трубі діаметром 500 мм.

Причина загоряння наразі не встановлена. Як одна з версій розглядається влучання блискавки у місце пошкодження газопроводу.

«На місці чергували два відділення ДСНС: загасили кілька дерев поряд з епіцентром горіння. Загрози житловим будинкам поряд немає.

Станом на ранок полум’я зосереджено у котловані. Тиск газу у трубі знижено».

Агентство Телевидения Новости