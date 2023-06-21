Під час обстрілу Вовчанська зазнала поранень 58-річна жінка

Протягом доби з 20 по 21 червня у Куп’янському районі в селі Григорівка пошкоджені лінії електропередач. У селі Вільхуватка та смт Великий Бурлук – приватні житлові будинки.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілів Вовчанська зафіксовані влучання у житловий сектор. Пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. Осколкове поранення отримала 58-річна місцева мешканка. Жінку госпіталізували до лікарні. Вночі окупанти знову обстріляли місто. Зруйнований приватний будинок, пошкоджені господарчі споруди.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости