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На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступає – Маляр

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступає – Маляр

На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові.

Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Водночас у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп’янський і Лиманський.

Ворог мінує поля, а також є інформація, що в Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх.

«Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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