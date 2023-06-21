На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступає – Маляр
На півдні на декількох напрямках триває наступ. Там усе відбувається за планом, який встановлений військовими. Там є певні просування на всіх напрямках, де рухаються наші військові.
Але ворог просто так не буде здавати зайняті позиції, і тому тривають запеклі бої і дуже потужний двобій, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Водночас у нас є напрямки, де навпаки ворог наступає, а ми в обороні. Наприклад, Куп’янський і Лиманський.
Ворог мінує поля, а також є інформація, що в Запорізькій області противник мінує навіть населені пункти, де проживають люди, не попереджаючи їх.
«Ми повинні розуміти, що ті задачі, які перед військовими ставляться, вони виконують, і поступовий рух відбувається по всіх напрямках, де почався наступ. Але, безумовно, головний удар ще попереду», – йдеться у повідомленні.