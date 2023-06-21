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Посварився з братом та втік з дому: у Харкові поліцейські повернули додому підлітка
20 червня близько 22:35 до відділення поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення від батька-вихователя будинку сімейного типу у селі Нова Мерефа про те, що вранці пішов з дому 16-річний хлопець.
На пошуки зниклого підлітка був залучений весь особовий склад райуправління поліції, повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області. Працівники відділення поліції розшукали зниклого підлітка та повернули додому.
Хлопця виявили неподалік від домівки. Жодних протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.
З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.