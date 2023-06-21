Посварився з братом та втік з дому: у Харкові поліцейські повернули додому підлітка

20 червня близько 22:35 до відділення поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення від батька-вихователя будинку сімейного типу у селі Нова Мерефа про те, що вранці пішов з дому 16-річний хлопець.

На пошуки зниклого підлітка був залучений весь особовий склад райуправління поліції, повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області. Працівники відділення поліції розшукали зниклого підлітка та повернули додому.

Хлопця виявили неподалік від домівки. Жодних протиправних дій відносно неповнолітнього скоєно не було.

З родиною правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости