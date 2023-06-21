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Жительку Харківщини затримали за підтримку російських військових під час окупації

Жительку Харківщини затримали за підтримку російських військових під час окупації

Під час окупації смт Малий Бурлук жінка підтримувала дії військових російської федерації у проведенні війни з Україною.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

60-річна зловмисниця публічно заперечувала здійснення росією збройної агресії проти України, не визнавала поширення державного суверенітету України. Під час спілкування із місцевими мешканцями висловлювала підтримку росіянам, а також закликала жити за новими законами.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України.

Дізнавачі відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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