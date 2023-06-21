Жительку Харківщини затримали за підтримку російських військових під час окупації

Під час окупації смт Малий Бурлук жінка підтримувала дії військових російської федерації у проведенні війни з Україною.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

60-річна зловмисниця публічно заперечувала здійснення росією збройної агресії проти України, не визнавала поширення державного суверенітету України. Під час спілкування із місцевими мешканцями висловлювала підтримку росіянам, а також закликала жити за новими законами.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального Кодексу України.

Дізнавачі відділення поліції № 1 Куп’янського РВП ГУНП в Харківські області за процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури Харківської області повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

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