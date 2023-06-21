Ліквідація наслідків аварії на газогоні на проспекті Гагаріна (відео)

20 червня о 22:25 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу на газогоні середнього тиску діаметром 700 мм за адресою: Харків, проспект Гагаріна, 201б.

Під час аварійних робіт на каналізаційній мережі стався зсув ґрунти, що спричинило розгерметизацію газопроводу, повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

«Пізніше, за попередніми даними, внаслідок удару блискавки загорівся газ, який виходив з труби. Подачу газу відразу перекрили, проте через значний тиск в системі він горів тривалий час», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювали 5 оперативних підрозділів ДСНС. Вони контролювали факельне горіння і забезпечували захист житлового сектору та інших об’єктів.

Станом на 09:00 відкритого горіння не відбувається. На місці лишаються 2 розрахунки ДСНС, котрі чергуватимуть допоки комунальники не усунуть усі наслідки аварії.

Агентство Телевидения Новости